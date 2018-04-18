Создать в Сирии высокоэффективную ПВО при помощи РФ можно уже сейчас – сенатор

Москва, 18 апреля. Создать в Сирии высокоэффективную систему противовоздушной обороны при помощи России можно уже сейчас, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Создание в Сирии эшелонированной высокоэффективной противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов от ударов средств воздушного нападения при помощи России, возможно уже сейчас», — заявил сенатор на пленарном заседании Совфеда.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США совместно с союзниками нанесли удары по гражданским и военным объектам на территории Сирии. По данным Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно отразили при помощи системы ПВО. Отмечалось, что при этом были использованы средства обороны, произведенные еще в СССР.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США на территории Сирии, подчеркнув, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары по САР могут спровоцировать новую волну беженцев.