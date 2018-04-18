СМИ узнали о попытке Мэттиса уговорить Трампа получить одобрение конгресса по ударам в Сирии

Вашингтон, 18 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пытался уговорить американского лидера Дональда Трампа на получение одобрения конгресса, прежде чем провести атаку на Сирию. Об этом в среду пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Согласно информации источника издания, в ходе нескольких встреч в Белом доме на минувшей неделе глава Пентагона подчеркнул важность связывания боевой операции с «общественным одобрением». Впрочем, Трамп хотел дать «быстрый и драматический ответ» по ситуации и проигнорировал призыв Мэттиса.

Как отмечает газета, несмотря на то, что Мэттис не преуспел в дискуссии по конгрессу, «он все же смог получить согласие президента США уменьшить перечень целей до тех объектов, которые бы не несли угрозы для российских войск, присутствующих на территории Сирии».

Напомним, 14 апреля Вашингтон, Лондон и Париж нанесли массированный ракетный удар по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению коалиции США, якобы используются для производства химического оружия, хотя сирийское правительство три года назад ликвидировало все химическое оружие и не производит его.

Коалиция США выпустила по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО советского производства. В результате инцидента пострадали три мирных жителя.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Кроме того, глава РФ отметил, что действия коалиции спровоцируют новую волну беженцев и усугубят гуманитарную катастрофу.