Меню
Новости Сирии
СМИ узнали о попытке Мэттиса уговорить Трампа получить одобрение конгресса по ударам в Сирии
Новости Сирии
Ударами по Сирии США и их союзники пытались сорвать процесс мирного урегулирования – Косачев
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ узнали о попытке Мэттиса уговорить Трампа получить одобрение конгресса по ударам в Сирии

    38

    СМИ узнали о попытке Мэттиса уговорить Трампа получить одобрение конгресса по ударам в Сирии

    Вашингтон, 18 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пытался уговорить американского лидера Дональда Трампа на получение одобрения конгресса, прежде чем провести атаку на Сирию. Об этом в среду пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники.

    Согласно информации источника издания, в ходе нескольких встреч в Белом доме на минувшей неделе глава Пентагона подчеркнул важность связывания боевой операции с «общественным одобрением». Впрочем, Трамп хотел дать «быстрый и драматический ответ» по ситуации и проигнорировал призыв Мэттиса.

    Как отмечает газета, несмотря на то, что Мэттис не преуспел в дискуссии по конгрессу, «он все же смог получить согласие президента США уменьшить перечень целей до тех объектов, которые бы не несли угрозы для российских войск, присутствующих на территории Сирии».

    СМИ узнали о попытке Мэттиса уговорить Трампа получить одобрение конгресса по ударам в Сирии

    Напомним, 14 апреля Вашингтон, Лондон и Париж нанесли массированный ракетный удар по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению коалиции США, якобы используются для производства химического оружия, хотя сирийское правительство три года назад ликвидировало все химическое оружие и не производит его.

    Коалиция США выпустила по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО советского производства. В результате инцидента пострадали три мирных жителя.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Кроме того, глава РФ отметил, что действия коалиции спровоцируют новую волну беженцев и усугубят гуманитарную катастрофу.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    9396
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    128
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    8995
    Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

    Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

    8:25   18 Апреля 2018
    466