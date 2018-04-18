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Косачев о работе миссии ОЗХО в Думе: Надежд на справедливые выводы больше, чем в деле Скрипалей
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    Косачев о работе миссии ОЗХО в Думе: Надежд на справедливые выводы больше, чем в деле Скрипалей

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    Косачев о работе миссии ОЗХО в Думе: Надежд на справедливые выводы больше, чем в деле Скрипалей

    Москва, 18 апреля. Надежды на справедливые выводы и оценки специалистов ОЗХО по ситуации в сирийском городе Дума больше, чем по делу Скрипалей. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    Он напомнил, что в среду ОЗХО представит Совбезу отчет по делу отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Косачев отметил, что «на него надежды уже мало».

    Он указал на то, что экспертиза изначально была организована предвзято и непрозрачно.

    «Сегодня начинают работать эксперты ОЗХО в городе Дума, — добавил Косачев. — Здесь надежд больше».

    Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что ситуация в Сирии и так называемое «дело Скрипалей» тесно связаны.

    Автор: Тимур Румянцев
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