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Более 20 человек погибли при падении фуры с моста в Индии
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    Более 20 человек погибли при падении фуры с моста в Индии

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    Более 20 человек погибли при падении фуры с моста в Индии

    Нью-Дели, 18 апреля. Не менее 20 человек погибли и еще порядка 30 получили различные ранения накануне вечером, 17 апреля, когда фура, перевозившая пассажиров, рухнула с моста в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.

    Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 570 км от столицы штата города Бхопал, сообщает «ФедералПресс».

    По имеющимся данным, пассажиры направлялись на свадьбу в одну из местных деревень, пишет АиФ.

    Согласно предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением при выезде на мост, и фура рухнула в обмелевшее русло реки Сон, протаранив ограждение.

    В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

    Автор: Дана Балан
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