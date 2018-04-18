Лавров обсудит Сирию и Украину на встрече с главой МИД Австрии

Москва, 18 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль ситуацию в Сирии, на Украине, борьбу с международным терроризмом во время ее визита в Москву 19-20 апреля.

Переговоры Сергея Лаврова и Карин Кнайсль намечены на 20 апреля, сообщили в МИД РФ. Отмечается, что стороны обсудят двустороннюю повестку, вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особенное внимание будет уделено международным проблемам, включая ситуации в Сирии и на Украине, взаимодействие по борьбе с терроризмом, отношения Москвы и Брюсселя.

«В контексте отмечаемого в этом году 50-летия начала первых поставок газа из СССР в Австрию будут затронуты вопросы интенсификации энергодиалога между нашими странами», — добавили в российско внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что российско-австрийские отношения развиваются в позитивном ключе и носят характер зрелого партнерства, которое устойчиво к колебаниям мировой политики.