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Поставки российских С-300 в Сирию отвечают ситуации — Бондарев
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    Поставки российских С-300 в Сирию отвечают ситуации — Бондарев

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    Поставки российских С-300 в Сирию отвечают ситуации — Бондарев

    Москва, 18 апреля. Поставки российских ЗРК С-300 в Сирию и помощь в подготовке сирийских военных отвечают требованиям ситуации, считает глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

    Поставки из РФ в Сирию С-300 отвечают сложившейся ситуации, заявил российский сенатор Виктор Бондарев. 

    «Причем создание в САР высокоэффективной эшелонированной системы ПВО, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов, при помощи России возможно уже сейчас», — сказал он на заседании Совфеда.

    США, Франция и Британия 14 апреля нанесли ракетный удар по гражданским и военным объектам в Сирии. Известно, что западные страны выпустили 103 ракеты, из них 71 была перехвачена. Отмечается, что сирийские ПВО состоят ЗРК советского производства. 

    Глава государства Владимир Путин назвал удар Запада актом агрессии, не исключив, что атака может спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Ирина Селезнева
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