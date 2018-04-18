Оглашен состав жюри основного конкурса 71-го Каннского фестиваля

Париж, 18 апреля. Французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, американская актриса Кристен Стюарт, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка и режиссер Ава Дюверней, певица из Бурунди Хаджа Нин и французский режиссер Робер Гедигян присоединились к составу жюри 71-го Каннского кинофестиваля.

Во вторник директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что в состав жюри вошел российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший на прошлом Каннском кинофестиваль приз жюри за драму «Нелюбовь», пишет Infox.

Напомним, что председателем жюри в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

В конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля вошел в том числе российский фильм о жизни Виктора Цоя «Лето», снятый режиссером Кириллом Серебренниковым, сообщает «ФедералПресс».