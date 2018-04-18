Сирия отметила День независимости: корреспондент ФАН запечатлел праздничный парад в Хомсе

Накануне в Сирии отмечался важнейший для страны праздник — День независимости. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР встретил его вместе с жителями Хомса. Ему удалось запечатлеть праздничное шествие в центральной части города, в котором также приняло участие большое количество школьников.

Идущие во главе парада жители несли знамена, государственные флаги и изображение действующего президента Башара Асада. За ними двигался оркестр, отбивая шаг ударами барабанов. Завершали процессию школьники младших классов с шариками и сирийскими флагами в руках.

В этот день люди праздновали не только годовщину со дня независимости Сирии от Франции, но и последние военные победы Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил в борьбе с террористическими организациями. За последний год обстановка в стране значительно изменилась к лучшему, в частности, например, в САР было ликвидировано «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ).

Однако, как отмечают сами жители, Сирии еще многое предстоит сделать, хотя уже и не за горами тот день, когда республика вновь станет по-настоящему независимой — от всех вооруженных группировок, которые пока сохраняют свои анклавы, и иностранного вмешательства. Этим шествием люди также хотели напомнить, что их страна является суверенной и независимой, и потому не приемлет присутствия на своей территории тех сил, которые она не звала.

17 апреля 1946 года из САР были полностью выведены французские войска, это и стало началом нового этапа в истории уже самостоятельной республики. С 1922 года Сирия юридически и фактически находилась под контролем Парижа. Тогда бывшие сирийские земли, а также территория современного Ливана, принадлежавшие Османской империи, перешли Франции по решению Лиги Наций.

1 Организация запрещена на территории РФ.