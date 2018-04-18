Меню
Новости Сирии
Сирия отметила День независимости: корреспондент ФАН запечатлел праздничный парад в Хомсе
Новости Сирии
Ударами по Сирии США и их союзники пытались сорвать процесс мирного урегулирования – Косачев
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия отметила День независимости: корреспондент ФАН запечатлел праздничный парад в Хомсе

    51

    Хомс

    Накануне в Сирии отмечался важнейший для страны праздник — День независимости. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР встретил его вместе с жителями Хомса. Ему удалось запечатлеть праздничное шествие в центральной части города, в котором также приняло участие большое количество школьников.

    Идущие во главе парада жители несли знамена, государственные флаги и изображение действующего президента Башара Асада. За ними двигался оркестр, отбивая шаг ударами барабанов. Завершали процессию школьники младших классов с шариками и сирийскими флагами в руках.

    Хомс

    В этот день люди праздновали не только годовщину со дня независимости Сирии от Франции, но и последние военные победы Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил в борьбе с террористическими организациями. За последний год обстановка в стране значительно изменилась к лучшему, в частности, например, в САР было ликвидировано «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ).

    Однако, как отмечают сами жители, Сирии еще многое предстоит сделать, хотя уже и не за горами тот день, когда республика вновь станет по-настоящему независимой — от всех вооруженных группировок, которые пока сохраняют свои анклавы, и иностранного вмешательства. Этим шествием люди также хотели напомнить, что их страна является суверенной и независимой, и потому не приемлет присутствия на своей территории тех сил, которые она не звала.

    Хомс

    17 апреля 1946 года из САР были полностью выведены французские войска, это и стало началом нового этапа в истории уже самостоятельной республики. С 1922 года Сирия юридически и фактически находилась под контролем Парижа. Тогда бывшие сирийские земли, а также территория современного Ливана, принадлежавшие Османской империи, перешли Франции по решению Лиги Наций.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    9396
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    128
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    8995
    Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

    Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

    8:25   18 Апреля 2018
    466