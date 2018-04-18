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Общество
Туроператоры предложили ответить на санкции блокировкой агрегатора Booking.com
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    Туроператоры предложили ответить на санкции блокировкой агрегатора Booking.com

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    Туроператоры предложили ответить на санкции блокировкой агрегатора Booking.com

    Москва, 18 апреля. Российское министерство культуры получило открытое письмо с просьбой включить в готовящийся в России пакет контрсанкций против США запрет на деятельность в России агрегатора гостиничных номеров Booking.com. С просьбой о запрете сервиса в России обратился в правительство глава группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войтович.

    В рамках ответа на американские санкции Войтович предложил ограничить деятельность сайта бронирования гостиниц на территории России. Как сообщает «Ридус», в качестве основного повода для запрета бизнесмен указал положение монополиста, которого добилась эта система бронирования в нашей стране — более 70% индивидуальных бронирований в российских отелях осуществляется через сайт Booking Holdings. При этом компания получает доступ к большому количеству сведений о российских туристов.

    Туроператоры предложили ответить на санкции блокировкой агрегатора Booking.com

    Войтович сравнил ситуацию с Booking с отказом государственных учреждений в США от услуг российской «Лаборатории Касперского». Ранее, напомним, агентство Ura.ru писало о запрете госучреждениям в США покупать антивирусы от Касперского на фоне истерии о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

    Автор: Валентин Меликов
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