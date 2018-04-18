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Трамп сообщил России, что новых санкций не будет
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    Трамп сообщил России, что новых санкций не будет

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    Трамп сообщил России, что новых санкций не будет

    Москва, 18 апреля. США уведомили посольство РФ о том, что введение новых санкций против России в настоящее время не будет, сообщил в среду источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет», — сообщил представитель МИД РФ ТАСС.

    Уведомление в российское посольство в Вашингтоне было направлено от администрации президента США Дональда Трампа.

    Напомним, ранее американский президент Трамп заявил о приостановке введения новых антироссийских санкций. От оценки ситуации в Кремле пока воздержались, отметив, что политика санкций является обыденной практикой для Вашингтона.  

    Автор: Василий Котов
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