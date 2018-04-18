Трамп сообщил России, что новых санкций не будет

Москва, 18 апреля. США уведомили посольство РФ о том, что введение новых санкций против России в настоящее время не будет, сообщил в среду источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет», — сообщил представитель МИД РФ ТАСС.

Уведомление в российское посольство в Вашингтоне было направлено от администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее американский президент Трамп заявил о приостановке введения новых антироссийских санкций. От оценки ситуации в Кремле пока воздержались, отметив, что политика санкций является обыденной практикой для Вашингтона.