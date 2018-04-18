Верховный муфтий Сирии планирует приехать в Россию

Москва, 18 апреля. В ходе поездки в Сирию российской делегации во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком представители России провели встречу с верховным муфтием Сирии.

Как рассказал Турчак, в ходе встречи верховный муфтий Ахмад Хассун выразил желание посетить Россию.

«Он выразил желание в ближайшее время посетить Россию», — приводит РИА Новости слова вице-спикера Совфеда.

Между тем, одной из главных тем поездки российской делегации в Сирию был вопрос о расследовании Организацией по запрещению химического оружия инсценированных сторонниками боевиков «химатак» на территории Восточной Гуты. Как рассказал на заседании Совфеда Турчак, в настоящее время в регионе созданы все условия «для установления истины по так называемым «химатакам».