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Верховный муфтий Сирии планирует приехать в Россию
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    Верховный муфтий Сирии планирует приехать в Россию

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    Верховный муфтий Сирии планирует приехать в Россию

    Москва, 18 апреля. В ходе поездки в Сирию российской делегации во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком представители России провели встречу с верховным муфтием Сирии. 

    Как рассказал Турчак, в ходе встречи верховный муфтий Ахмад Хассун выразил желание посетить Россию.

    «Он выразил желание в ближайшее время посетить Россию», — приводит РИА Новости слова вице-спикера Совфеда.

    Верховный муфтий Сирии планирует приехать в Россию

    Между тем, одной из главных тем поездки российской делегации в Сирию был вопрос о расследовании Организацией по запрещению химического оружия инсценированных сторонниками боевиков «химатак» на территории Восточной Гуты. Как рассказал на заседании Совфеда Турчак, в настоящее время в регионе созданы все условия «для установления истины по так называемым «химатакам».

    Автор: Валентин Меликов
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