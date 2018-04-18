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Сирия: российские военные доставили две тонны гумпомощи в Алеппо
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    Сирия: российские военные доставили две тонны гумпомощи в Алеппо

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    Сирия: российские военные доставили две тонны гумпомощи в Алеппо

    Дамаск, 18 апреля. В течение минувших суток военные из российского Центра по примирению в Сирии провели одну гуманитарную акцию для мирных жителей арабской республики.

    Во время гуманитарной акции в расположенный в провинции Алеппо населенный пункт Зра было доставлено почти две тонны гуманитарных грузов, которые были распределены среди местного населения. Тип грузов в доставленной гумпомощи не сообщается.

    Кроме того, в течение минувших суток российские военные медики оказали медпомощь 148 мирным жителям в Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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