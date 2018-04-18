Сирия: российские военные доставили две тонны гумпомощи в Алеппо

Дамаск, 18 апреля. В течение минувших суток военные из российского Центра по примирению в Сирии провели одну гуманитарную акцию для мирных жителей арабской республики.

Во время гуманитарной акции в расположенный в провинции Алеппо населенный пункт Зра было доставлено почти две тонны гуманитарных грузов, которые были распределены среди местного населения. Тип грузов в доставленной гумпомощи не сообщается.

Кроме того, в течение минувших суток российские военные медики оказали медпомощь 148 мирным жителям в Сирии.