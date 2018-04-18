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Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Дамаске, Хомсе и Латакии
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Дамаске, Хомсе и Латакии

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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Дамаске, Хомсе и Латакии

    Дамаск, 18 апреля. В течение минувших суток российские военные, занимающиеся контролем за перемирием в зонах деэскалации в Сирии, зафиксировали шесть случаев нарушения перемирия.

    Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, больше всего перемирий было зафиксировано в провинции Латакия — четыре случая. Еще по одной перестрелке было зарегистрировано на территории зон деэскалации в провинциях Хомс и Дамаск.

    В то же время турецкая часть комиссии по перемирию зафиксировала по одному случаю нарушения перемирия в провинциях Идлиб и Даръа.

    Общая обстановка на территории зон деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, отмечает пресс-служба Минобороны РФ.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Дамаске, Хомсе и Латакии

    Автор: Валентин Меликов
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