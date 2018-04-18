Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Дамаске, Хомсе и Латакии

Дамаск, 18 апреля. В течение минувших суток российские военные, занимающиеся контролем за перемирием в зонах деэскалации в Сирии, зафиксировали шесть случаев нарушения перемирия.

Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, больше всего перемирий было зафиксировано в провинции Латакия — четыре случая. Еще по одной перестрелке было зарегистрировано на территории зон деэскалации в провинциях Хомс и Дамаск.

В то же время турецкая часть комиссии по перемирию зафиксировала по одному случаю нарушения перемирия в провинциях Идлиб и Даръа.

Общая обстановка на территории зон деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, отмечает пресс-служба Минобороны РФ.