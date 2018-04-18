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Де Мистура прибудет в Москву 20 апреля
Новости Сирии
Ударами по Сирии США и их союзники пытались сорвать процесс мирного урегулирования – Косачев
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    Де Мистура прибудет в Москву 20 апреля

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    Де Мистура прибудет в Москву 20 апреля

    Москва, 18 апреля. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет с рабочим визитом в Москву 20 апреля, сообщил во вторник исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте.

    Он отметил, что в российской столице де Мистура встретится с российскими официальными лицами.

    «Спецпосланник в пятницу будет встречаться в Москве со старшими российскими официальными лицами», — отметил Конте.

    Де Мистура прибудет в Москву 20 апреля

    Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как в ночь на субботу, 14 апреля, США с союзниками нанесли удары по ряду гражданских и военных объектов в Сирии. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, подчеркнув, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер отметил, что ударами по САР коалиция оказывает помощь террористам и может спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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