Де Мистура прибудет в Москву 20 апреля

Москва, 18 апреля. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет с рабочим визитом в Москву 20 апреля, сообщил во вторник исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте.

Он отметил, что в российской столице де Мистура встретится с российскими официальными лицами.

«Спецпосланник в пятницу будет встречаться в Москве со старшими российскими официальными лицами», — отметил Конте.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как в ночь на субботу, 14 апреля, США с союзниками нанесли удары по ряду гражданских и военных объектов в Сирии. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, подчеркнув, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер отметил, что ударами по САР коалиция оказывает помощь террористам и может спровоцировать новую волну беженцев.