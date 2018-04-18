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Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров
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    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

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    Сергей Цеков

    Украинские офицеры ВМС пригрозили президенту Петру Порошенко вернуться в Крым. По их словам, действующая власть обещала обеспечить их жильем, но так и не выполнила своего обещания.

    «Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий, большинство имеет несовершеннолетних детей. Следует отметить, что нерешение указанного вопроса уже более четырех лет впечатляет свои циничным отношением к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своего государства, оставили оккупированные территории и продолжают защищать независимость Украины», — говорится в обращении военных к президенту Украины.

    Они надеются, что Порошенко отреагирует на их угрозы и обеспечит моряков жилой недвижимостью. В противном же случае они готовы вернуться в Крым и даже «получить российское гражданство».

    Крым

    Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что невыполнение обещаний негативно характеризует действующий режим Украины и лично Порошенко.

    «И это далеко не единственное обещание, которая не выполнила украинская власть. Я напомню, ранее Порошенко обещал общественности мир в Донбассе, но кровопролитная гражданская война продолжается там уже не один год. Власти регулярно заявляют о необходимости соблюдения минских соглашений, но ни единого шага в этом направлении сделано не было», — подчеркнул парламентарий.

    Что касается намерений моряков вернуться на полуостров, сенатор напомнил, что они сами заявляли о том, что являются участниками так называемой АТО.

    «Учитывая все это, я сомневаюсь, что Крым их примет. Допускаю, что некоторые из них в будущем могут быть осуждены за военные преступления, совершенные в Донбассе, если таковые имели место. Ведь в отношении многих украинских военных в России возбуждены уголовные дела за их деяния. Резюмируя, могу сказать, что мы не ждем украинских моряков с распростертыми объятиями», — сказал Сергей Цеков.

    Сенатор от Крыма отреагировал на угрозы украинских моряков Порошенко вернуться на полуостров

    Законодатель также напомнил, что власти республики всячески поддерживают тех военных, которые после воссоединения полуострова и РФ приняли решение остаться в Крыму. Так, в 2014 году поступило около 80% украинских военнослужащих.

    «Мы оказываем им всю необходимую помощь и решаем их социальные проблемы. Что касается вопроса предоставления жилья тем морякам, которые обратились к Порошенко, он на сегодняшний день остается открытым. Но у меня есть твердая уверенность в том, что если кто-то и получит жилье, то это будут единицы», — заключил Сергей Цеков.

    Автор: Михаил Блинов
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