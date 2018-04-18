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«На это Запад никогда не пойдет»: Клинцевич объяснил, почему Россия не дождется правды по делу Скрипаля
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    «На это Запад никогда не пойдет»: Клинцевич объяснил, почему Россия не дождется правды по делу Скрипаля

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    «На это Запад никогда не пойдет»: Клинцевич объяснил, почему Россия не дождется правды по делу Скрипаля

    Москва, 18 апреля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что так называемое дело Скрипаля трещит по швам в связи с тем, что Западу не удалось собрать доказательства причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

    Британские власти объявили о завершении работ по очистке мест, связанных с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. В посольстве России в Лондоне прокомментировали данное объявление, отметив, что Британия, уничтожая важные улики в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, заметает следы постановочной провокации. Франц Клинцевич отметил, что инцидент случился в начале марта, то есть прошло уже полтора месяца после случившегося, но ни одного доказательства причастности России к этому делу предоставить не удалось.

    «Ни одного. Словом, дело трещит по швам», — заявил Клинцевич

    «На это Запад никогда не пойдет»: Клинцевич объяснил, почему Россия не дождется правды по делу Скрипаля

    Провокация создавалась для того, чтобы сорвать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом этого года, заявил Клинцевич. По его мнению, то, что не удалось достичь цели – сорвать ЧМ-2018, «особенно бесит определенные круги на Западе».

    «Отсюда и попытки, так сказать, отыграться на другом поле. Я веду речь о безосновательных обвинениях правительства Сирии в химических атаках, которые якобы покрывает Россия. Что называется, валят все в одну кучу, чтобы мало не показалось», — отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

    «На это Запад никогда не пойдет»: Клинцевич объяснил, почему Россия не дождется правды по делу Скрипаля

    Клинцевич подчеркнул, что получить правдивую информацию по делу Скрипалей «совершенно очевидно, что от Запада не дождемся». Он объясняет это тем, что официальное заявление о непричастности России к этому инциденту значит «признать ответственность своих спецслужб за эту провокацию».

    «На это Запад никогда не пойдет», — добавил Клинцевич.

    ОЗХО завершила расследование по инциденту в британском Солсбери, результаты были переданы Великобритании. Полную версию доклада эксперты отправили странам-участницам организации.

    Организация по запрещению химического оружия представит в Совете безопасности ООН доклад по инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Совбез ООН рассмотрит данный доклад в среду, 18 апреля.

     

    Автор: Дарья Смолина
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