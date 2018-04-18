«На это Запад никогда не пойдет»: Клинцевич объяснил, почему Россия не дождется правды по делу Скрипаля

Москва, 18 апреля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что так называемое дело Скрипаля трещит по швам в связи с тем, что Западу не удалось собрать доказательства причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британские власти объявили о завершении работ по очистке мест, связанных с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. В посольстве России в Лондоне прокомментировали данное объявление, отметив, что Британия, уничтожая важные улики в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, заметает следы постановочной провокации. Франц Клинцевич отметил, что инцидент случился в начале марта, то есть прошло уже полтора месяца после случившегося, но ни одного доказательства причастности России к этому делу предоставить не удалось.

«Ни одного. Словом, дело трещит по швам», — заявил Клинцевич

Провокация создавалась для того, чтобы сорвать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом этого года, заявил Клинцевич. По его мнению, то, что не удалось достичь цели – сорвать ЧМ-2018, «особенно бесит определенные круги на Западе».

«Отсюда и попытки, так сказать, отыграться на другом поле. Я веду речь о безосновательных обвинениях правительства Сирии в химических атаках, которые якобы покрывает Россия. Что называется, валят все в одну кучу, чтобы мало не показалось», — отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Клинцевич подчеркнул, что получить правдивую информацию по делу Скрипалей «совершенно очевидно, что от Запада не дождемся». Он объясняет это тем, что официальное заявление о непричастности России к этому инциденту значит «признать ответственность своих спецслужб за эту провокацию».

«На это Запад никогда не пойдет», — добавил Клинцевич.

ОЗХО завершила расследование по инциденту в британском Солсбери, результаты были переданы Великобритании. Полную версию доклада эксперты отправили странам-участницам организации.

Организация по запрещению химического оружия представит в Совете безопасности ООН доклад по инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Совбез ООН рассмотрит данный доклад в среду, 18 апреля.