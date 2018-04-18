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Ответ России на санкции перекроет США доступ к космическим технологиям
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    Ответ России на санкции перекроет США доступ к космическим технологиям

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    Ответ России на санкции перекроет США доступ к космическим технологиям

    Москва, 18 апреля. Правительство Российской Федерации может ответить на новые санкции США, временно запретив государственным корпорациям Роскосмос и Росатом подписывать новые соглашения с зарубежными компаниями.

    Отмечается, что данный запрет может распространяться лишь на те страны, которые ввели санкции против Москвы, пишет «КоммерсантЪ»

    По данным газеты, соответствующее распоряжение дал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    Как сообщил источник издания, в отдельных случаях юридически обязывающие документы можно будет оформить конкретным политическим решением, при этом действующие контракты и соглашения в космической области остаются в силе.

    Получается, американской стороне будет временно закрыт доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые Вашингтон надеялся получить в рамках формирования международной окололунной станции Deep Space.

    Кроме того, по информации издания, в рамках контрмер рекомендовано сократить уровень международных контактов с «санкционными» государствами и отправлять на совместные мероприятия менеджеров среднего звена.

    Автор: Дана Балан
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