Ответ России на санкции перекроет США доступ к космическим технологиям

Москва, 18 апреля. Правительство Российской Федерации может ответить на новые санкции США, временно запретив государственным корпорациям Роскосмос и Росатом подписывать новые соглашения с зарубежными компаниями.

Отмечается, что данный запрет может распространяться лишь на те страны, которые ввели санкции против Москвы, пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, соответствующее распоряжение дал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Как сообщил источник издания, в отдельных случаях юридически обязывающие документы можно будет оформить конкретным политическим решением, при этом действующие контракты и соглашения в космической области остаются в силе.

Получается, американской стороне будет временно закрыт доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые Вашингтон надеялся получить в рамках формирования международной окололунной станции Deep Space.

Кроме того, по информации издания, в рамках контрмер рекомендовано сократить уровень международных контактов с «санкционными» государствами и отправлять на совместные мероприятия менеджеров среднего звена.