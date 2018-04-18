Сирия сегодня: РФ назвала резолюцию Франции несвоевременной, в ООН рассказали о разрушениях в Ракке

Сирия, 18 апреля. Российская Федерация назвала резолюцию Франции по Сирийской Арабской Республике (САР) несвоевременной. В Организации Объединенных Наций (ООН) рассказали о масштабах разрушений в Ракке. Израиль согласовал с Соединенными Штатами удар по сирийской авиабазе «Тифор» (Т-4). Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Несвоевременная резолюция

Предложенная Парижем новая резолюция по САР является несвоевременной и ненужной. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

«Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная», — рассказал Небензя представителям СМИ.

Кроме того, постпред РФ при ООН указал на то, что документ был предложен уже на следующий день после массированного ракетного удара Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Сирии. «Вы не находите это смешным?», — добавил Небензя.

Напомним, ранее Франция распространила в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по САР. Соавторами документа стали Великобритания и США. Обсуждение предложенного документа началось в понедельник на уровне экспертов.

«Цель резолюции — перезапустить коллективные действия Совета Безопасности по работе с химическим досье, по защите мирного населения и работе над политическим урегулированием сирийского кризиса», — заявил постоянный представитель Франции при ООН.

Разрушения Ракки

До 80% домов в сирийской Ракке разрушены или повреждены после завершения военной операции, которую возглавляла американская международная антитеррористическая коалиция. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«Ракка была освобождена от боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН) в октябре, но условия в городе неблагоприятны для возвращения жителей», — заявил Лоукок на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло по инициативе Российской Федерации.

Лоукок уточнил, что в Ракке в настоящий момент очень много неразорвавшихся снарядов, огромные разрушения инфраструктуры, 70-80% домов были разрушены или имеют значительные повреждения. По его словам, до 95% населения Ракки не обеспечены продовольствием.

Израиль наносит удар

Израиль заранее согласовал с США удар по военному аэродрому сирийской армии «Тифор» (Т-4) в провинции Хомс, и Вашингтон одобрил этот шаг. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «после переговоров с президентом Дональдом Трампом, приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли применить ее против израильских самолетов». Иранская оружейная система была уничтожена до того, как ее успели подготовить к применению. Также были уничтожены беспилотники, которые использовал Иран.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 9 апреля удар по «Тифору» был осуществлен двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Израильские власти впоследствии отказались комментировать данную атаку.

1 Организация запрещена на территории РФ.