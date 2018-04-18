Обстрел ВСУ оставил без света поселок Коминтерново в ДНР

Донецк, 18 апреля. Населенный пункт Коминтерново в ДНР остался без электричества из-за обстрела ВСУ. Об этом журналистам сообщил представитель республики центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Украинские силовики в течение получала обстреливали населенный пункт с направления поселка Гнутово утром в среду. Всего было выпущено шесть мин 120-мм калибра.

«В результате прямого попадания частично разрушен жилой дом, — заявил представитель ДНР в СЦКК. — Повреждена линия электропередачи. Населенный пункт временно обесточен. По предварительным, данным жертв нет. Более подробная информация уточняется».

Напомним, «пасхальное» перемирие действует в Донбассе с 30 марта.