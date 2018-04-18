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Обстрел ВСУ оставил без света поселок Коминтерново в ДНР
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    Обстрел ВСУ оставил без света поселок Коминтерново в ДНР

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    Обстрел ВСУ оставил без света поселок Коминтерново в ДНР

    Донецк, 18 апреля. Населенный пункт Коминтерново в ДНР остался без электричества из-за обстрела ВСУ. Об этом журналистам сообщил представитель республики центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    Украинские силовики в течение получала обстреливали населенный пункт с направления поселка Гнутово утром в среду. Всего было выпущено шесть мин 120-мм калибра.

    «В результате прямого попадания частично разрушен жилой дом, — заявил представитель ДНР в СЦКК. — Повреждена линия электропередачи. Населенный пункт временно обесточен. По предварительным, данным жертв нет. Более подробная информация уточняется».

    Напомним, «пасхальное» перемирие действует в Донбассе с 30 марта.

    Автор: Катерина Михайлиди
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