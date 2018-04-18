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США дискредитировали себя в Сирии: Европу призвали пойти на уступки Москве
Новости Сирии
Ударами по Сирии США и их союзники пытались сорвать процесс мирного урегулирования – Косачев
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    США дискредитировали себя в Сирии: Европу призвали пойти на уступки Москве

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    США дискредитировали себя в Сирии: Европу призвали пойти на уступки Москве

    Берлин, 18 апреля. Вашингтон дискредитировал себя в Сирии, теперь урегулированием кризиса дипломатическим путем должна заняться Европа, считает немецкое издание Die Zeit.

    Ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии, который произошел ранним утром 14 апреля, не повлиял на обстановку в стране, пишут немецкие СМИ. Он стал своеобразным «предупреждением» о том, что в САР нельзя применять химическое оружие. Однако массированная атака обошлась слишком дорого и не была эффективной. 

    Die Zeit подчеркивает, что Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон санкционировали удар по Сирии, чтобы отвлечь внимание от критики в свой адрес и от ряда внутренних проблем. Однако урегулировать конфликт в арабской республике военным путем невозможно.

    Поскольку ФРГ не участвовала в бомбардировке, у Берлина есть все основания для возобновления дипломатического процесса. СМИ призвали Европу к компромиссу, считая, что западным странам придется пойти на уступки Москве.

    «Добиться мира на Ближнем Востоке, не применяя оружие — это непростая задача. И так как Америка дискредитировала себя как надежный партнер, теперь ею должна заняться Европа», говорится в материале.

    США дискредитировали себя в Сирии: Европу призвали пойти на уступки Москве

    Автор: Ирина Селезнева
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