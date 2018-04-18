МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве

Киев, 18 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках визита в США встретился с директором ФБР Кристофером Реем, они подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба украинского правоохранительного ведомства.

Отмечается, что меморандум касается ряда вопросов. Среди них борьба с незаконным оборотом наркотиков и преступностью в Сети. В Киеве при этом добавили, что надеются с помощью соглашения осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

Аваков уточнил, что особенно велика надежда на второй документ, подписанный Нацполицией и департаментом ФБР. Он касается борьбы с организованной преступностью.