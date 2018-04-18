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МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве
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    МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве

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    МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве

    Киев, 18 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках визита в США встретился с директором ФБР Кристофером Реем, они подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба украинского правоохранительного ведомства.

    Отмечается, что меморандум касается ряда вопросов. Среди них борьба с незаконным оборотом наркотиков и преступностью в Сети. В Киеве при этом добавили, что надеются с помощью соглашения осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

    Аваков уточнил, что особенно велика надежда на второй документ, подписанный Нацполицией и департаментом ФБР. Он касается борьбы с организованной преступностью.

    МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве

    Автор: Анна Иванова
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