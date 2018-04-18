Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

Москва, 18 апреля. Во вторник Минтранс РФ прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией, подтвердив его, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что условием продления разрешения было сохранение действующей схемы эксплуатации полетов.

«Минтранс подтвердил эти полеты при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

Напомним, ранее государственный департамент США сообщил, что российские власти продлили разрешение на пролеты американских авиалайнеров над территорией России до 28 октября 2018 года.