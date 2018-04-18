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Сирия: более 400 мирных жителей вернулись в Восточную Гуту
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    Сирия: более 400 мирных жителей вернулись в Восточную Гуту

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    Сирия: более 400 мирных жителей вернулись в Восточную Гуту

    Дамаск, 18 апреля. В течение минувших суток 422 мирных жителя Восточной Гуты смогли вернуться в свои дома. В регионе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, безопасность обеспечивают силы российской военной полиции и правоохранительных органов Сирии.

    Как указано в сообщении Минобороны РФ, военным в Восточной Гуте приходится разминировать большое количество жилых домов и объектов инфраструктуры.

    «Ремонтными бригадами в двух кварталах города восстановлено водо- и электроснабжение на территории общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Велась работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты», — указано в сообщении российского военного ведомства.

    Сирия: более 400 мирных жителей вернулись в Восточную Гуту

    Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказывает гуманитарную и медицинскую помощь жителям Восточной Гуты, которые возвращаются в свои дома. С начала гуманитарной операции в регионе в населенные пункты Восточной Гуты смогли вернуться более 60 тысяч человек.

    Ранее агенство Ura.ru сообщало об обнаружении в Восточной Гуте еще одной химической лаборатории террористов — там были обнаружены компоненты для изготовления бомб с хлором.

    Автор: Валентин Меликов
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