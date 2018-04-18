Сирия: более 400 мирных жителей вернулись в Восточную Гуту

Дамаск, 18 апреля. В течение минувших суток 422 мирных жителя Восточной Гуты смогли вернуться в свои дома. В регионе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, безопасность обеспечивают силы российской военной полиции и правоохранительных органов Сирии.

Как указано в сообщении Минобороны РФ, военным в Восточной Гуте приходится разминировать большое количество жилых домов и объектов инфраструктуры.

«Ремонтными бригадами в двух кварталах города восстановлено водо- и электроснабжение на территории общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Велась работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказывает гуманитарную и медицинскую помощь жителям Восточной Гуты, которые возвращаются в свои дома. С начала гуманитарной операции в регионе в населенные пункты Восточной Гуты смогли вернуться более 60 тысяч человек.

Ранее агенство Ura.ru сообщало об обнаружении в Восточной Гуте еще одной химической лаборатории террористов — там были обнаружены компоненты для изготовления бомб с хлором.