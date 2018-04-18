Британия вновь начала финансировать террористов в Сирии через «гуманитарные» фонды

Лондон, 18 апреля. После скандала с разоблачением британского фонда Adam Smith International, который был уличен в финансировании террористических группировок «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе группировки запрещены на территории России), а также целого ряда других, министерство иностранных дел Великобритании всего на два месяца приостановило субсидирование получившего скандальную известность фонда. Как сообщает Votaire Network, к настоящему времени МИД Британии во главе с Борисом Джонсоном создал новую схему финансирования террористов в Сирии.

Официально в 2015–2016 годах средства, выделяемые фондом Adam Smith International, направлялись на «обучение полицейских сил «Свободной Сирийской Армии» — то есть вооруженных формирований сирийской антиправительственной оппозиции, однако на практике деньги британских налогоплательщиков уходили террористам из расчета 86 долларов на человека в день.

После ряда скандалов Лондону пришлось прекратить субсидирование Adam Smith International — однако уже через два месяца эти деньги были направлены в «Фонд конфликтов, стабильности и безопасности» (CSSF), который «кормит» «Аль-Каиду» в Сирии через гуманитарные неправительственные организации под названием Adam Smith International, Integrity Global и Tamkeen. Кроме того, как стало известно, с помощью фонда террористам в Сирии поставлялись и нелетальные вооружения — коммуникационное, медицинское и логистическое оборудование, средства химической защиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.