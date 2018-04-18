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В России может появиться должность омбудсмена по защите прав изобретателей
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    В России может появиться должность омбудсмена по защите прав изобретателей

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    В России может появиться должность омбудсмена по защите прав изобретателей

    Москва, 18 апреля. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов предложило ввести в стране должность уполномоченного при президенте России по защите прав изобретателей. Подобная инициатива была направлена на рассмотрение первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову.

    Отмечается, что ее включили в список предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в РФ». Как пишет RT, эксперты считают, что в России права изобретателей защищены слабо. Особенно, по мнению специалистов, это проявляется при решении споров с крупными компаниями или работодателями.

    Они пояснили, что ситуация влияет на снижение изобретательской активности. Как объяснил председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко, технологический прорыв сейчас очень важен для России. Он уточнил, что его могут обеспечить только российские изобретатели, права которых необходимо защитить.

    В России может появиться должность омбудсмена по защите прав изобретателей

    Автор: Анна Иванова
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