Великие реформаторы: в Киеве прогнозируют ухудшение экономики из-за нового транша МВФ

Киев, 18 апреля. Ничего страшного в случае отказа Международного валютного фонда (МВФ) предоставить очередной транш Украине не случится, а наоборот — его предоставление только ухудшит экономическую ситуацию в стране. Об этом в ходе пресс-конференции в украинской столице заявил экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт отметил, что внешний долг Киева сократится на 2,5 миллиарда, которые он обязан выплатить в 2018 году МВФ по предыдущим долгам, если организация откажется предоставить украинским властям очередные 2 млрд долларов.

Специалист добавил, что в том случае, если МВФ вовсе прекратит кредитовать Украину, то государство полностью рассчитается в 2025 году.

«Если Украина в этом году получит кредитный транш, то она выйдет на первое место в мире по объему долгов перед МВФ. Украина будет самым большим должником МВФ», — дал неутешительный прогноз эксперт.

Скаршевский также обратил внимание на то, что киевские власти могут использовать помощь МВФ в пиар-кампании.

«У властей появится очередной повод для пиара: «Видите, МВФ нам дает средства, значит, у нас идут реформы, мы — великие реформаторы», — подчеркнул экономист.

При этом эксперт уточнил, что требования МВФ не имеют ничего общего с реальными реформами на Украине, передает «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от МВФ $2 млрд в 2018 году.