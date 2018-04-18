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Эксперты рассказали, когда могут повысить пенсионный возраст в России
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    Эксперты рассказали, когда могут повысить пенсионный возраст в России

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    Эксперты рассказали, когда могут повысить пенсионный возраст в России

    Москва, 18 апреля. Эксперты рассказали, когда могут повысить пенсионный возраст в России. Согласно российскому Центру стратегических разработок, постепенное увеличение возраста выхода на пенсию является одним из условий экономического роста страны.

    Как сообщается на сайте ЦСР, к 2034 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 65 лет. После публикации таких целей вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в настоящее время правительство не обсуждает вопрос о повышении пенсионного возраста, однако новый Кабинет министров может отнестись к этому по-другому, пишет «Комсомольская правда».

    В ЦСР необходимость повышения пенсионного возраста объясняют тем, что продолжительность жизни россиян увеличивается, и соотношение между работающими гражданами и пенсионерами меняется.

    Эксперты рассказали, когда могут повысить пенсионный возраст в России

    По словам главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов России Сергея Белякова, в скором времени оно достигнет паритета. Таким образом, страховые взносы, которые поступают от трудящихся россиян не смогут покрыть затрат на выплаты пенсий. В ЦСР подчеркнули, что в связи с данной тенденцией возраст выхода на пенсию уже был увеличен во многих государствах.

    Кроме того, эксперты Центра прогнозируют рост продолжительности жизни в России на пять лет к 2034 году, при этом пенсии к этому времени должны увеличиться и стать больше прожиточного минимума в два раза.

    Исследователи из Высшей школы экономики подтверждают прогноз ЦСР. По их данным, если в 1994 году как «плохое и очень плохое» свое здоровье оценивали 42% россиян, то в 2012 году аналогичную оценку дали только 33% респондентов. Специалисты НИУ ВШЭ также отмечают, что с 2002 по 2015 год занятость российских пенсионеров устойчиво росла. Таким образом, в случае увеличения пенсионного возраста в их жизни практически ничего не изменится.

    Ранее, как сообщало URA.RU, премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему пенсионная система в современной России более лояльна, чем в советские времена.

    Автор: Василий Котов
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