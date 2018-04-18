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Сестра Димы Билана рассказала о новой девушке певца
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    Сестра Димы Билана рассказала о новой девушке певца

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    Сестра Димы Билана рассказала о новой девушке певца

    Москва, 18 апреля. Известный российский певец Дима Билан опубликовал в Instagram фото с неизвестной никому брюнеткой. Фанаты музыканта считают, что он скрывает свою новую невесту.

    Сестра артиста Елена Белан-Зимина рассказала, что новую девушку зовут Инна Андреева. Она живет в российской столице и работает тренером по йоге. Сестра Билана добавила, что Инна уже давно в окружении певца.

    «Она все эти годы была в его ближайшем кругу. Хотя она далека от шоу-бизнеса. Инна родом из Краснодарского края, но давно живет в Москве», — сказал Елена, ее слова передает «Комсомольская правда»

    Билан и Инна познакомились еще во время, когда карьерой артиста занимался продюсер Юрий Айзеншпис. Однако певец не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому скрывает свои отношения. 

    Автор: Ирина Селезнева
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