Сестра Димы Билана рассказала о новой девушке певца

Москва, 18 апреля. Известный российский певец Дима Билан опубликовал в Instagram фото с неизвестной никому брюнеткой. Фанаты музыканта считают, что он скрывает свою новую невесту.

Сестра артиста Елена Белан-Зимина рассказала, что новую девушку зовут Инна Андреева. Она живет в российской столице и работает тренером по йоге. Сестра Билана добавила, что Инна уже давно в окружении певца.

«Она все эти годы была в его ближайшем кругу. Хотя она далека от шоу-бизнеса. Инна родом из Краснодарского края, но давно живет в Москве», — сказал Елена, ее слова передает «Комсомольская правда».

Билан и Инна познакомились еще во время, когда карьерой артиста занимался продюсер Юрий Айзеншпис. Однако певец не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому скрывает свои отношения.