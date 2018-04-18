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В России разработают стандарты установки дорожных камер
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    В России разработают стандарты установки дорожных камер

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    В России разработают стандарты установки дорожных камер

    Москва, 18 апреля. Требования к расстановке дорожных камер контроля скорости движения автомобилей разработает рабочая группа, которая будет создана при комитете Госдумы по транспорту и строительству. Она законодательно определит, где можно и нельзя устанавливать фиксирующую аппаратуру.

    По данным на начало текущего года, на российских дорогах работают 16 тысяч камер. Как сообщил зампредседателя профильного комитета Госдумы Сергей Бидонько, порядка 80% штрафов автовладельцам было оформлено по материалам камер. При этом на некоторых участках дорог может быть установлено сразу несколько камер, из-за чего водитель будет оштрафован несколько раз за одно и то же нарушение.

    «Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы, — заявил депутат «Парламентской газете». — Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно».

    Автор: Катерина Михайлиди
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