В России разработают стандарты установки дорожных камер

Москва, 18 апреля. Требования к расстановке дорожных камер контроля скорости движения автомобилей разработает рабочая группа, которая будет создана при комитете Госдумы по транспорту и строительству. Она законодательно определит, где можно и нельзя устанавливать фиксирующую аппаратуру.

По данным на начало текущего года, на российских дорогах работают 16 тысяч камер. Как сообщил зампредседателя профильного комитета Госдумы Сергей Бидонько, порядка 80% штрафов автовладельцам было оформлено по материалам камер. При этом на некоторых участках дорог может быть установлено сразу несколько камер, из-за чего водитель будет оштрафован несколько раз за одно и то же нарушение.