В России разработают стандарты установки дорожных камер
Москва, 18 апреля. Требования к расстановке дорожных камер контроля скорости движения автомобилей разработает рабочая группа, которая будет создана при комитете Госдумы по транспорту и строительству. Она законодательно определит, где можно и нельзя устанавливать фиксирующую аппаратуру.
По данным на начало текущего года, на российских дорогах работают 16 тысяч камер. Как сообщил зампредседателя профильного комитета Госдумы Сергей Бидонько, порядка 80% штрафов автовладельцам было оформлено по материалам камер. При этом на некоторых участках дорог может быть установлено сразу несколько камер, из-за чего водитель будет оштрафован несколько раз за одно и то же нарушение.
«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы, — заявил депутат «Парламентской газете». — Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно».