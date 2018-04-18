Меню
Новости Сирии
«Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России
Новости Сирии
«Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России
Следующая новость
Загрузка...

    «Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России

    57

    «Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России

    Москва, 18 апреля. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, который в составе делегации российских парламентариев посетил Сирию на минувшей неделе, рассказал об отношении сирийцев к России и о темах беседы с президентом САР Башаром Асадом.

    «У всех очень хорошее отношение к русским, они на нас смотрят, как на спасителей. А когда мы ехали из Пальмиры в Дамаск, местный водитель включил на телефоне песню «Катюша», мы раз десять ее прослушали», — рассказал Белик.

    Большое впечатление на депутата произвело посещение социального центра для сирийских сирот, которые потеряли родителей во время войны.

    «Мы раздавали подарки, малыши улыбались нам и говорили «шукран», что по-сирийски значит «спасибо», но в их глазах я видел невыразимую боль. Тяжело это забыть. Я сделал вывод, что чем сильнее будет Россия, тем больше шансов, что у нас не будет таких же сирот, потерявших семью на войне», — считает парламентарий.

    Также делегация депутатов встретилась с Башаром Асадом. По словам парламентария, сирийский лидер производит впечатление человека со стержнем, который держит свою линию, но в то же время — думающего и эрудированного. В ходе встречи обсуждались социально-экономическое сотрудничество, предстоящий Ялтинский экономический форум, гуманитарные проекты и поблагодарили Асада за то, что Сирия официально признала Крым частью России, передает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    1:40   18 Апреля 2018
    3881
    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    0:59   18 Апреля 2018
    644
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    875
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    570