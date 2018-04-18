«Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России

Москва, 18 апреля. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, который в составе делегации российских парламентариев посетил Сирию на минувшей неделе, рассказал об отношении сирийцев к России и о темах беседы с президентом САР Башаром Асадом.

«У всех очень хорошее отношение к русским, они на нас смотрят, как на спасителей. А когда мы ехали из Пальмиры в Дамаск, местный водитель включил на телефоне песню «Катюша», мы раз десять ее прослушали», — рассказал Белик.

Большое впечатление на депутата произвело посещение социального центра для сирийских сирот, которые потеряли родителей во время войны.

«Мы раздавали подарки, малыши улыбались нам и говорили «шукран», что по-сирийски значит «спасибо», но в их глазах я видел невыразимую боль. Тяжело это забыть. Я сделал вывод, что чем сильнее будет Россия, тем больше шансов, что у нас не будет таких же сирот, потерявших семью на войне», — считает парламентарий.

Также делегация депутатов встретилась с Башаром Асадом. По словам парламентария, сирийский лидер производит впечатление человека со стержнем, который держит свою линию, но в то же время — думающего и эрудированного. В ходе встречи обсуждались социально-экономическое сотрудничество, предстоящий Ялтинский экономический форум, гуманитарные проекты и поблагодарили Асада за то, что Сирия официально признала Крым частью России, передает «Парламентская газета».