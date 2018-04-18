Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

Кадровый военный разведчик, гражданин Российской Федерации, а также подданный Ее Величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, полковник Сергей Викторович Скрипаль после 4 марта 2018 года, когда якобы произошло их — вместе с дочерью Юлией — смертельное отравление нейротоксическим газом «Новичок», полностью исчез из поля зрения не только средств массовой информации, но и вообще всего мира, став эдаким «человеком-невидимкой» из романа Герберта Уэллса. И одновременно — чуть ли не австрийским эрцгерцогом Фердинандом, поскольку вокруг Скрипаля прямо сегодня продолжает раскручиваться конфликт глобального масштаба, чреватый новой мировой войной.

Суета вокруг предателя Родины, с упоением на протяжении долгих лет выдававшего секреты страны и досье на собственных сослуживцев за британские гроши, заставляет вглядеться в его непрезентабельную жизнь, пока она еще хоть чего-то стоит. Вглядеться, помня, как сложно отделить правдивую информацию от ложной, — поскольку в мире разведывательных служб личности, сущности и мнимости сменяют друг друга, словно в калейдоскопе, и понять, кто есть кто и что есть что «здесь и сейчас», весьма затруднительно…

Сынок из безупречной семьи

Родился Сергей Скрипаль, по одной версии, в Киеве, по другой — в Калининграде, бывшем Кенигсберге, 23 июня 1951 года, в семье кадрового военного и партийной работницы. Детство провел в Озерске Калининградской области, в 8 км от границы с Польшей, где его отец командовал ракетной частью, а мать была первым секретарем райкома КПСС. Должности родителей с раннего детства избавляли его от лишних вопросов и подозрений: у столь ответственных работников просто не мог вырасти дурной сын!

По национальности Скрипаль — украинец, рос младшим сыном в семье. Его старший брат, Валерий Скрипаль, также пошел по военной линии, служил в Воздушно-десантных войсках. Следом по его стопам, сразу после окончания средней школы в 1968 году, направился и Сергей.

В 1972 году будущий разведчик и предатель окончил Калининградское ВВИКОЛКУ им. А.А. Жданова в звании лейтенанта ВДВ, по военной специальности оказался сапером. В том же году состоялась его свадьба, а через два года его жена Людмила, 1953 года рождения, подарила супругу сына Александра. Дочь Юлия появилась на свет только через 11 лет, в 1985 году.

Карьера молодого офицера непрерывно шла по восходящей — видимо, и здесь немалую роль играли его анкетные данные, затмевавшие личные способности. Сразу по окончании училища он поступил в московскую Военно-инженерную ордена Ленина, Краснознаменную академию имени В. В. Куйбышева, где проучился вплоть до 1976 года.

Такой старт сулил Скрипалю блестящую военную биографию, с генеральскими погонами к солидной пенсии, — но он предпочел большее. Прямо с академической скамьи он перешел на службу в Главное разведывательное управление Генштаба.

Как служил Скрипаль? Вполне исправно. Звезд с неба не хватал, но в целом числился на хорошем счету. Неоднократно направлялся он по линии ГРУ в служебные командировки, в том числе зарубежные, в ходе которых проявлял себя с положительной стороны.

Деньги и только деньги

Наработанный за советские годы профессиональный багаж Сергея Скрипаля, очевидно, оказался достаточно весомым, да еще дополненным отлаженной системой личных связей. В частности, долгое время он дружил со своим соседом, впоследствии — начальником главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Геннадием Грищенко, на дочери которого Наталье женился его сын Александр… Подобные знакомства открывали перед Скрипалем многие двери — не закрывшиеся даже с распадом Советского Союза.

В 1992 году Сергей Скрипаль был направлен на Мальту. На фоне нагрянувшей в Россию разрухи средиземноморская жизнь показалась ему сказкой. Дела шли хорошо, и в 1994 году, после небольшого перерыва, Скрипаль оказался в Испании, под крышей российского посольства. Там-то он и был спустя год завербован британской разведкой. Впрочем, нелишним будет заметить, что, по одной из версий, его вербовка была оформлена не в Мадриде, а… в Таллине...

Скрипаль получил от MI-6 оперативный псевдоним «Немедленный». Весьма говорящая «кличка»: если судить по ней, офицер ГРУ откликался на «деликатные просьбы» своих британских кураторов с величайшей охотой.

Озвученные версии, в той или иной мере раскрывающие причины предательства кадрового советского и российского военного разведчика Сергея Скрипаля, сводятся к двум основным линиям: любовь к деньгам и любовь к женщине. И если в рамках первой версии называются конкретные фамилии агентов, которые «в два этапа» осуществили вербовку резидента ГРУ, а по совместительству — военного атташе посольства РФ в Испанском королевстве, то версия «медовой ловушки» остается анонимной и даже маловероятной, учитывая дальнейшие обстоятельства семейной жизни Скрипаля.

В самом деле, предатель оказался сентиментален: он крепко любил свою семью. Через много лет, уже после обмена Скрипаля на «десятку Анны Чапмен», его жена Людмила переехала к супругу в Великобританию, где и скончалась в 2012 году от онкологического заболевания, а сам «тройной агент» активно помогал своим детям обустроиться в жизни. Впрочем, по-настоящему обустроиться не вышло: Александр скончался в прошлом году от печеночной недостаточности, ну про Юлию недавно узнал весь мир

Сама по себе «денежная версия» вербовки Скрипаля, озвученная не только в прессе, но и в книгах, довольно банальна. Оказавшись в середине 1990-х годов на «благословенном Западе», кадровый разведчик не удовольствовался повышенной зарплатой и прочими благами, полагавшимися ему по статусу от Родины. Ему хотелось денег — много, очень много денег.

Началось все с нескольких совместных «бизнес-проектов», которые Скрипаль провернул с отставным испанским военным по фамилии Луис, получив за каждый по увесистой пачке «баксов». Потом последовала «докладная записка», которую Скрипаля уговорили за «гонорар» написать — якобы для одной испанской бизнес-конторы — о том, как лучше вести дела в России. После чего вошедшего во вкус к легкому баблу российского разведчика тривиально и даже как-то по-детски «купил» британский разведчик Пабло Миллер, с которым того познакомил Луис. Немедленно после вербовки Скрипаль принялся сдавать британцам одного за другим офицеров ГРУ в Европе.

Понимал ли Скрипаль, на что шел? Безусловно. Все он прекрасно понимал — и спокойно, раз за разом совершал измену, снабжая британцев любой информацией, которую те соглашались купить. Заботило его лишь одно — чтобы деньги исправно поступали на его анонимный счет в испанском банке. И отдельно — чтобы при каждой личной встрече, на которой Скрипаль сдавал новую порцию секретных документов, британский агент протягивал ему в ответ «котлету» долларов или евро.

Неутомимый «дедок»

В 1996 году «по состоянию здоровья» (возник сахарный диабет) Скрипаль был снят с оперативной работы и возвращен в Москву, где получил… должность начальника кадрового управления ГРУ. Согласно обвинительному заключению, в период 1996—1999 годов связь между Скрипалем и его британскими кураторами была прервана по инициативе британской стороны. Иными словами, от этого «сотрудничества» англичане устали быстрее, чем неутомимый изменник, успевший сдать им около 300 своих сослуживцев. За все свои предательства Скрипаль получил около 100 тысяч долларов — чуть больше 300 «баксов» за человека. Сравнение с тридцатью сребрениками Иуды тут напрашивается само собой.

В 1999 году 48-летний подполковник Сергей Скрипаль был уволен из рядов российских Вооруженных сил с присвоением ему звания полковника. «По старым связям» он очень быстро «всплыл» в системе МИДа, параллельно занимаясь бизнесом по своей основной военной, инженерно-саперной специальности.

Особой бедности, видимо, Скрипаль не испытывал, но запросы перестали соответствовать доходам. Поэтому-то в том же 1999 году он самостоятельно (!) вышел на контакт с британскими разведслужбами. Те — видимо, получив соответствующие рекомендации от своих американских коллег, — предложение приняли и задействовали нового-старого предателя для получения интересующей их информации по его старым связям.

На этот раз Лондон хотел знать все, что имело отношение к военным частям и гарнизонам ВС РФ, к боеготовности войск и даже космодрому в Плесецке. Совсекретную информацию общительный Скрипаль выведывал у старых сослуживцев, которые по дружбе, на застольях и в курилках, выкладывали ему то, о чем болтать не следовало. Для многих из них теперь сломана жизнь.

Эти сцены были живым воплощением советского плаката «Болтун — находка для шпиона»: умудренные опытом генералы с полковниками и представить не могли, что разговорчивый «дедок», практически боевой товарищ, которого они столько лет знали и с которым столько было выпито «в баньках», — изменник Родины, тщательно «протоколировавший» всю их болтовню, чтобы слить британцам.

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Чтобы уяснить, какой же вред многолетнее предательство Скрипаля нанесло интересам России, надо понять следующее. Он сдавал британцам не просто секретные документы, число которых достигло на момент ареста 20.000 (!) листов. Он сдавал чужой разведке целые досье на собственных «товарищей по оружию», кадровых офицеров ГРУ, служивших в странах Старого Света под посольским прикрытием.

Скрипаль вскрывал их слабые стороны, подробно расписывал, на какую их мозоль можно надавить при случае. У кого-то — больная мама без лекарств «на большой земле». Кто-то поиздержался и нуждается в деньгах. А этот — не слишком уж верен собственной жене... Это были сверхценные сведения с точки зрения вербовки, позволявшие британцам уверенно «работать» со скомпрометированными фигурантами досье.

В лучшем случае, российских разведчиков, раскрытых Скрипалем, местные власти объявляли персонами нон грата — и тех приходилось срочно эвакуировать в Россию. В худшем же случае, дело могло доходить до появления «новых Скрипалей», готовых «за страх или за совесть» служить новым хозяевам.

В шаге от куратора

Неизвестно, как долго российские спецслужбы «вели» своего бывшего коллегу, но 15 декабря 2004 года ФСБ России арестовала полковника в отставке Сергея Скрипаля по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с разведкой Великобритании.

Он полностью признал свою вину — но винил себя, похоже, лишь в том, что не успел вовремя «свалить» или хотя бы оформить явку с повинной. И, конечно, он бросился активно сотрудничать со следствием, передавая данные уже на своих западных кураторов.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд вынес ему обвинительный приговор. Скрипаль был лишен всех званий и наград и осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Там он находился вплоть до 9 июля 2010 года, когда президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех граждан РФ, работавших на иностранные разведки и признавших свою вину. Помимо Скрипаля, в указе значились Александр Запорожский, Геннадий Василенко и Игорь Сутягин. Указ был подписан с целью обмена этой «четверки» на группу из десяти арестованных в США российских «нелегалов глубокого залегания».

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Занятная деталь: на освобождении Скрипаля перед американскими коллегами настаивали британские спецслужбы, предоставив гарантии его пожизненного обеспечения, что само по себе вызывает немало вопросов. Как правило, с «отработанным материалом» так не обращаются. Да и особняки стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов для проживания в шаговой доступности от многолетнего куратора, как это произошло в случае Скрипаля, им не предоставляют.

Это действительно кажется странным: изменник купил домик в том самом городишке Солсбери, где проживал его вербовщик Миллер. Неужели только ради того, чтобы и дальше «плодотворно» сотрудничать с британской разведкой, читая лекции ее офицерам об особенностях службы в ГРУ?

Похоже, не только. Самое, пожалуй, интригующее во всей этой истории — то, что одним из сотрудников британских спецслужб, наиболее тесно «работавшим» со Скрипалем после его освобождения и переезда в Англию, был Кристофер Стил, автор «российского досье» против Дональда Трампа, ангажированный пиар-компанией, которая работала на Хиллари Клинтон. Утверждается, что Скрипаль мог являться одним из основных источников собранного им материала, который лег в основу мощнейшей кампании по дискредитации и возможному импичменту 45-го президента США...

Так это или нет, сказать сложно. Ясно только одно: сколько веревочке предательства ни виться, а конца не миновать.