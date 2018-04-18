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Google и Amazon решают, будут ли работать в России
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    Google и Amazon решают, будут ли работать в России

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    Google и Amazon решают, будут ли работать в России

    Москва, 18 апреля. Google и Amazon в ситуации с блокировкой мессенджера Telegram в РФ решают, будут ли они работать в России. Об этом рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

    Как пишет газета «Известия», Жаров отметил, что все действий по блокировке подсетей сопровождались перепиской ведомства с администрацией этих американских компаний. Он выразил надежду, что для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы.

    Жаров также подчеркнул, что сейчас с целью обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов. Напомним, ранее Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России по решению суда.

    Google и Amazon решают, будут ли работать в России

    Автор: Анна Иванова
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