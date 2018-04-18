Москва, 18 апреля. Социологи выяснили реакцию россиян на колебание курса валют: большинство граждан РФ не обеспокоены ситуацией на валютном рынке.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, волнения по поводу роста курсов иностранных валют не испытывают 60% жителей России, пишет РИА Новости.

«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит», — говорится в опросе.

Уточняется, что 66% респондентов не намерены предпринимать никаких действий в том случае, если рост курса доллара продолжится. О беспокойстве в связи с изменением курса сообщили 36% опрошенных россиян.

ВЦИОМ проводил исследование с 12 по 13 апреля 2018 года. В нем приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, рост курса валют по отношению к рублю был зафиксирован в апреле после того, как Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

Как сообщал RT, в настоящее время после некоторого спада рубль постепенно восстанавливается. Эксперты связали это с отсрочкой нового пакета американских санкций в отношении России.