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Фильмы Стивена Спилберга установили мировой рекорд по кассовым сборам
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    Фильмы Стивена Спилберга установили мировой рекорд по кассовым сборам

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    Фильмы Стивена Спилберга установили мировой рекорд по кассовым сборам

    Нью-Йорк, 18 апреля. Голливудский режиссер Стивен Спилберг укрепил свою репутацию самого коммерчески удачного кинематографиста всех времен, сборы кинолент которого преодолели отметку в $10 млрд в мировом прокате. Об этом пишет интернет-ресурс The Wrap.

    По данным издание, не последнюю роль в установлении данного рекорда сыграла последняя картина Спилберга «Первому игроку приготовиться». Фильм вышел на большие экраны в прошлом месяце и уже собрал свыше $475 млн в прокате по всему миру.

     

    Самой успешной картиной в финансовом плане считается «Парк юрского периода», которая собрала $983,8 млн. Далее по списку идут фильмы «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и «Инопланетянин», которые заработали $786,6 млн и $717 млн соответственно.

    Автор: Дана Балан
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