«Ради подачки Киев готов пустить под нож своих граждан»: Милонов прокомментировал план «возвращения Донбасса»

Глава МВД Украины Арсен Аваков провел встречу с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом, в рамках которой озвучил свой план по «возвращению Донбасса» под контроль Киева.

«Детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step и создание на Украине единой международной платформы по борьбе с организованной преступностью, в частности, российским криминалом», — написал украинский чиновник в своем Twitter.

Ранее в интервью Аваков признал, что восстановить контроль над территориями ДНР и ЛНР одномоментно невозможно, поэтому он разработал план «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Согласно задумке главы МВД, населенные пункты Донбасса должны переходить под контроль действующих украинских властей постепенно. Для этой операции должны быть задействованы силы украинских пограничников и вооруженного миротворческого контингента ООН.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что план Авакова не имеет никакого отношения к реальному положению вещей.

«Если кто-то и будет аплодировать, то только его отставке и политической кончине. Заявление Авакова еще раз показало, что Киев готов пустить под нож собственных граждан ради того, чтобы заслужить одобрительное похлопывание по щеке со стороны американских вельмож. Страшно представить, что такие личности пришли к власти на Украине, которые готовы закопать собственных детей ради очередной подачки», — сказал парламентарий.

В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Согласно этому документу, Россия официально признана «страной-агрессором». В народных республиках считают, что этот нормативный правовой акт — попытка узаконить применение армии против мирного населения Донбасса.

Позже Порошенко заявил, что дата завершения так называемой АТО в Донбассе может стать известна в мае 2018 года. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. 14 апреля президент Украины подписал указ о начале антитеррористической операции.