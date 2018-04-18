Израиль и США готовят Ирану кровавый сюрприз в Сирии — военный эксперт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и только после этого приказал ударить по сирийской авиабазе «Тифор» (Т-4) в провинции Хомс 9 апреля, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что Нетаньяху приказал ударить по «Тифору» сразу же после того, как на сирийскую базу прибыла иранская батарея ПВО. Она была уничтожена до того, как ее привели в боевую готовность. Кроме того, источники газеты, сообщают, что израильские самолеты разрушили ангар, в котором находились иранские беспилотные летательные аппараты.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 9 апреля удар по «Тифору» был осуществлен двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Израильские власти впоследствии отказались комментировать данную атаку.

Интересы Израиля

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Израиль в сирийском конфликте преследует свои собственные интересы. При этом их трактовка приводит к тому, что обстановка в регионе лишь обостряется.

«Израильское правительство стремится обеспечить безопасность занимаемых им Голанских высот и не допустить усиления иранского присутствия в Сирии. Именно из этих соображений израильские военные проводят регулярные удары по обнаруженным иранским формированиям и частям «Хезболлы», которая Тель-Авивом считается террористической группировкой», — пояснил Сергей Простаков.

При этом, заметил эксперт, Израиль никак не препятствует снабжению боевиков в провинции Даръа, являясь косвенным виновником конфликта в Сирии, который и привел к тому, что иранские войска вместо тысячи километров оказались прямо рядом с Израилем. Нетаньяху своими решениями сам способствовал усилению связей Сирии и Ирана, что им же рассматривается как угроза безопасности Израиля.

«Иран в американской стратегии сейчас рассматривается также в качестве противника. Приход Джона Болтона, известного антииранской позицией, на пост госсекретаря только подтверждает этот вектор в политике Вашингтона. В гораздо большей степени, чем Израиль, американцы своими действиями, развязавшими войну в Сирии, способствовали появлению там иранских военных, и теперь стремятся как-то изменить эту ситуацию, причем исключительно агрессивными насильственными методами, как и Израиль», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, уверен эксперт, консультации и согласования Нетаньяху и Трампа по вопросу удара по иранским позициям на сирийской территории, фактически являющиеся прямой агрессией, вполне ожидаемы. И Израиль, и США со своими западными союзниками давно действуют безо всякой оглядки на международное право, руководствуясь лишь своей силой и возможностями. Это уже привело к громадному количеству жертв на Ближнем Востоке, и оно лишь продолжит увеличиваться, если ситуация и подходы Израиля и США к конфликту останутся прежними.