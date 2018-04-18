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    Обновленная Toyota Supra получит двигатель от BMW

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    Обновленная Toyota Supra получит двигатель от BMW

    Москва, 18 апреля. Обновленная Toyota Supra получит мощный двигатель, разработанный немецкой компанией BMW. Об этом сообщил вице-президент компании Toyota по исследованиям и разработкам Джеральд Киллманн.

    По его словам, возрожденный спорткар технически во многом повторит последнюю версию BMW Z4. В частности, автомобиль получит такой же мотор, который будет сочетаться с роботизированной коробкой передач, пишет «НьюИнформ».

    Киллман уточнил, что работа над пятым поколением спорткара проводилась на территории Японии. Точную цену новинки он не назвал, однако заметил, что спорткар точно не будет бюджетным.

    Спорткар Toyota Supra выпускалась с 1987 по 2002 год. Обновленная версия автомобиля должна появиться на рынке в 2018 году.

    Ранее, как сообщало URA.RU, автомобили компании Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире.

    Автор: Василий Котов
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