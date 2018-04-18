Нефть в обмен на товары: РФ планирует продлить соглашение с Ираном

Москва, 18 апреля. Министерство энергетики РФ прорабатывает с Ираном вопрос продления пятилетнего соглашения о поставках нефти в Россию по программе «нефть в обмен на товары». Об этом в среду заявил глава министерства Александр Новак.

«Первая поставка уже была, сейчас организуются очередные. Соглашение действует, оно продлено. В целом мы считаем, что оно должно быть на пять лет продлено, и прорабатываем этот вопрос», — отметил Новак.

Ранее стало известно, что объем поставок иранской нефти в Россию по программе составляет 5 млн тонн в год. Первая поставка была произведена минувшей осенью в объеме 1 млн тонн.

Отмечается, что сама программа была сформирована четыре года назад, когда в отношении Тегерана действовали санкции. В мае прошлого года была достигнута договоренность начать поставки с первоначальным объемом в 100 тыс. баррелей в день, передает ТАСС.

По словам главы российского ведомства, «нефть в обмен на товары» — это способ развития торгового оборота между двумя государствами, поскольку доход от продажи нефти в основном идет на приобретение российских товаров и услуг.

Новак заявил, что нефть в основном будет направляться на переработку в те страны, которые эти нефтяные продукты приобретают.