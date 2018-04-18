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Нефть в обмен на товары: РФ планирует продлить соглашение с Ираном
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    Нефть в обмен на товары: РФ планирует продлить соглашение с Ираном

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    Нефть в обмен на товары: РФ планирует продлить соглашение с Ираном

    Москва, 18 апреля. Министерство энергетики РФ прорабатывает с Ираном вопрос продления пятилетнего соглашения о поставках нефти в Россию по программе «нефть в обмен на товары». Об этом в среду заявил глава министерства Александр Новак.

    «Первая поставка уже была, сейчас организуются очередные. Соглашение действует, оно продлено. В целом мы считаем, что оно должно быть на пять лет продлено, и прорабатываем этот вопрос», — отметил Новак.

    Ранее стало известно, что объем поставок иранской нефти в Россию по программе составляет 5 млн тонн в год. Первая поставка была произведена минувшей осенью в объеме 1 млн тонн.

    Нефть в обмен на товары: РФ планирует продлить соглашение с Ираном

    Отмечается, что сама программа была сформирована четыре года назад, когда в отношении Тегерана действовали санкции. В мае прошлого года была достигнута договоренность начать поставки с первоначальным объемом в 100 тыс. баррелей в день, передает ТАСС.

    По словам главы российского ведомства, «нефть в обмен на товары» — это способ развития торгового оборота между двумя государствами, поскольку доход от продажи нефти в основном идет на приобретение российских товаров и услуг.

    Новак заявил, что нефть в основном будет направляться на переработку в те страны, которые эти нефтяные продукты приобретают.

    Автор: Дана Балан
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