Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 865 снарядов
Донецк, 18 апреля. Украинские силовики за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом рассказал представитель Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что бойцы ВСУ выпустили более 170 мин и снарядов по ДНР. Они также использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие.
При этом в центре добавили, что стреляли в направлении Горловки, Донецка и мариупольском направлении. Общее количество насчитанных боеприпасов ВСУ — 865 единиц. Напомним, 30 марта в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня. Его инициировал глава ДНР Александр Захарченко.