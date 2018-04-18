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Буффон может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины
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    Буффон может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины

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    Буффон может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины

    Турин, 18 апреля. Вратарь итальянского клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Об этом сообщает издание Goal.com.

    По данным издания, руководство футбольного клуба «Бока Хуниорс» рассчитывает уговорить 40-летнего вратаря не завершать карьеру и провести еще один игровой сезон в Буэнос-Айресе.

    Согласно информации источника, в «Боке» считают, что экс-вратарь сборной Италии поможет команде выиграть Кубок Либертадорес, сообщает «Свободная пресса».

    В настоящее время в «Бока Хуниорс» выступает известный аргентинский нападающий Карлос Тевес, который играл с Буффоном за «Ювентус». Возможно, форварду удастся уговорить звездного вратаря перебраться в Аргентину.

    Ранее 40-летний Буффон заявил, что завершит карьеру по окончании этого сезона.

    Автор: Дана Балан
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