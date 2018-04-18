Турин, 18 апреля. Вратарь итальянского клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Об этом сообщает издание Goal.com.

По данным издания, руководство футбольного клуба «Бока Хуниорс» рассчитывает уговорить 40-летнего вратаря не завершать карьеру и провести еще один игровой сезон в Буэнос-Айресе.

Согласно информации источника, в «Боке» считают, что экс-вратарь сборной Италии поможет команде выиграть Кубок Либертадорес, сообщает «Свободная пресса».

В настоящее время в «Бока Хуниорс» выступает известный аргентинский нападающий Карлос Тевес, который играл с Буффоном за «Ювентус». Возможно, форварду удастся уговорить звездного вратаря перебраться в Аргентину.

Ранее 40-летний Буффон заявил, что завершит карьеру по окончании этого сезона.