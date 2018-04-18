Российский десантный корабль «Орск» отправился в сирийский Тартус – СМИ

Москва, 18 апреля. Российский десантный корабль «Орск» отправился в сирийский Тартус, где находится материально-техническая база ВМФ России, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, в настоящее время «Орск», пройдя Черноморские проливы, вошел в Средиземное море. Журналисты утверждают, что судно сильно нагружено, такой вывод они сделали по осадке корабля, передает телеканал «Подмосковье 360».

Фотографии БДК «Орск» были опубликованы на стамбульских интернет-порталах. На них можно разглядеть несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики «КамАЗ», бензовоз «Урал» и бронеавтомобиль «Тигр». Отмечается, что «Орск» отправляется в Сирию в четвертый раз.