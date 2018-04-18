В ЛНР заявили, что нарушение Киевом перемирия негативно скажется на работе Контактной группы

Минск, 18 апреля. Огромное количество нарушений «пасхального» перемирия со стороны Киева в Донбассе крайне отрицательно отразится на работе участников Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которые в среду соберутся на очередную встречу в столице Белоруссии. Об этом сегодня рассказал представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что заседание Контактной группы в Минске пройдет в период, когда ВСУ, игнорируя договоренность об очередном перемирии, активизировали обстрелы, передает ТАСС.

«За сутки до начала переговоров по ДНР с украинской стороны было выпущено около 900 боеприпасов, Луганск был обстрелян из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, чего не было с апреля 2015 года. Данные действия украинских силовиков крайне отрицательно отразятся на достижении мирных договоренностей», — отметил Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили об отделении после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.