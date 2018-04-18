Меню
Новороссия
В ЛНР заявили, что нарушение Киевом перемирия негативно скажется на работе Контактной группы
Новости Сирии
«Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России
Следующая новость
Загрузка...

    В ЛНР заявили, что нарушение Киевом перемирия негативно скажется на работе Контактной группы

    50

    В ЛНР заявили, что нарушение Киевом перемирия негативно скажется на работе Контактной группы

    Минск, 18 апреля. Огромное количество нарушений «пасхального» перемирия со стороны Киева в Донбассе крайне отрицательно отразится на работе участников Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которые в среду соберутся на очередную встречу в столице Белоруссии. Об этом сегодня рассказал представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

    Он подчеркнул, что заседание Контактной группы в Минске пройдет в период, когда ВСУ, игнорируя договоренность об очередном перемирии, активизировали обстрелы, передает ТАСС.

    «За сутки до начала переговоров по ДНР с украинской стороны было выпущено около 900 боеприпасов, Луганск был обстрелян из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, чего не было с апреля 2015 года. Данные действия украинских силовиков крайне отрицательно отразятся на достижении мирных договоренностей», — отметил Мирошник.

    Власти Украины в апреле 2014 года начали боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили об отделении после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    1:40   18 Апреля 2018
    3881
    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    0:59   18 Апреля 2018
    644
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    875
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    570