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Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с нападением на школу в Стерлитамаке
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    Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с нападением на школу в Стерлитамаке

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    Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с нападением на школу в Стерлитамаке

    Стерлитамак, 18 апреля. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку в связи с нападением 17-летнего ученика коррекционного класса одной из школ города Стерлитамак на своих одноклассников и учительницу. В результате нападения легкие ранения и травмы получили четыре человека, включая самого нападавшего.

    В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа следователей Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан и сотрудников МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали и.о. руководителя местного Следственного комитета и начальник отдела криминалистики. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

    Ранее стало известно, что напавший на одноклассников ученик коррекционного класса заранее угрожал детям расправой, обещая «устроить им Колумбайн». На его странице в социальной сети «ВКонтакте» — картинки угрожающего содержания, а также видеозапись с нарезкой кадров хроники массового убийства в американской школе Колумбайн.

    Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с нападением на школу в Стерлитамаке

    Автор: Валентин Меликов
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