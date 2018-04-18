Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с нападением на школу в Стерлитамаке

Стерлитамак, 18 апреля. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку в связи с нападением 17-летнего ученика коррекционного класса одной из школ города Стерлитамак на своих одноклассников и учительницу. В результате нападения легкие ранения и травмы получили четыре человека, включая самого нападавшего.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа следователей Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан и сотрудников МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали и.о. руководителя местного Следственного комитета и начальник отдела криминалистики. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что напавший на одноклассников ученик коррекционного класса заранее угрожал детям расправой, обещая «устроить им Колумбайн». На его странице в социальной сети «ВКонтакте» — картинки угрожающего содержания, а также видеозапись с нарезкой кадров хроники массового убийства в американской школе Колумбайн.