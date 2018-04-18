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Сирия: российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе
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    Сирия: российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе

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    Сирия: российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе

    Дамаск, 18 апреля. ВКС России нанесли авиаудары по позициям запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» в сельской местности в провинции Идлиб во вторник.

    Об этом пишет Al-Masdar News, ссылаясь на свои источники в Латакии. Отмечается, что российские военные нанесли не менее 20 ударов, поразив несколько объектов вблизи города Джиср-эш-Шугур. Издание передает, что российские ВКС также провели три воздушных удара в населенном пункте Кафр-Набл, где боевики имеют большую базу.

    Ранее сообщалось, что САА и ВКС РФ зачистили «котел» террористов на границе Алеппо, Идлиба и Хамы. 

    Сирия: российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе

     

    Автор: Анна Иванова
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