Сирия: российские ВКС нанесли удары по боевикам в Идлибе

Дамаск, 18 апреля. ВКС России нанесли авиаудары по позициям запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» в сельской местности в провинции Идлиб во вторник.

Об этом пишет Al-Masdar News, ссылаясь на свои источники в Латакии. Отмечается, что российские военные нанесли не менее 20 ударов, поразив несколько объектов вблизи города Джиср-эш-Шугур. Издание передает, что российские ВКС также провели три воздушных удара в населенном пункте Кафр-Набл, где боевики имеют большую базу.

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Ранее сообщалось, что САА и ВКС РФ зачистили «котел» террористов на границе Алеппо, Идлиба и Хамы.