Глава Роскомнадзора назвал сильной и одаренной команду Telegram

Москва, 18 апреля. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал сильной и одаренной команду Павла Дурова, создавшую социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

«Безусловно, команда, которая делала «ВКонтакте» и Telegram — сильная и одаренная», — отметил он в интервью газете «Известия».

Жаров подчеркнул, что с точки зрения программного решения «ВКонтакте» и Telegram являются удобными для пользователя сервисами. Однако главу Роскомнадзора смутили методы, с помощью которых команда Дурова набирала аудиторию. По мнению Жарова, соцсеть «ВКонтакте» привлекала пользователей «пиратским контентом», предоставляя возможность бесплатно скачивать музыку и фильмы. Он отметил, что это затем стало доступно и в Telegram.

Жаров напомнил Дурову, что абсолютная свобода, за которую выступает создатель мессенджера и соцсети, предполагает еще и абсолютную ответственность.

«А тут со свободой все хорошо, а с ответственностью все плохо», — заключил Дуров.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Ведомство выступило с таким требованием из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ, согласно российскому законодательству, ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно. Как сообщала «Газета.ру», адвокаты Telegram в понедельник подали апелляцию в связи с данным решением.