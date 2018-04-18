Меню
Общество
Глава Роскомнадзора назвал сильной и одаренной команду Telegram
Новости Сирии
«Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Роскомнадзора назвал сильной и одаренной команду Telegram

    102

    Глава Роскомнадзора назвал сильной и одаренной команду Telegram

    Москва, 18 апреля. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал сильной и одаренной команду Павла Дурова, создавшую социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

    «Безусловно, команда, которая делала «ВКонтакте» и Telegram — сильная и одаренная», — отметил он в интервью газете «Известия».

    Жаров подчеркнул, что с точки зрения программного решения «ВКонтакте» и Telegram являются удобными для пользователя сервисами. Однако главу Роскомнадзора смутили методы, с помощью которых команда Дурова набирала аудиторию. По мнению Жарова, соцсеть «ВКонтакте» привлекала пользователей «пиратским контентом», предоставляя возможность бесплатно скачивать музыку и фильмы. Он отметил, что это затем стало доступно и в Telegram.

    Жаров напомнил Дурову, что абсолютная свобода, за которую выступает создатель мессенджера и соцсети, предполагает еще и абсолютную ответственность.

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров

    «А тут со свободой все хорошо, а с ответственностью все плохо», — заключил Дуров.

    Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Ведомство выступило с таким требованием из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ, согласно российскому законодательству, ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно. Как сообщала «Газета.ру», адвокаты Telegram в понедельник подали апелляцию в связи с данным решением.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    1:40   18 Апреля 2018
    4005
    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    0:59   18 Апреля 2018
    665
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    899
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    573