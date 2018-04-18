Пекин подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США

Пекин, 18 апреля. КНР подготовила экстренный план реагирования на различных уровнях, китайские власти обладают политическими механизмами для реагирования на торговый конфликт с США. Об этом в среду сообщил официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн.

«Что касается того, какое влияние торговый конфликт с Соединенными Штатами может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые ситуации, инициаторами которых выступят США», — заявил в ходе брифинга китайский политик.

Он подчеркнул, что торговый конфликт будет иметь ограниченное влияние на экономику страны, к тому же это влияние можно контролировать.

«У нас есть уверенность, инструменты и способность для поддержки стабильного функционирования китайской экономики», — резюмировал чиновник.

Напомним, ранее американские президент Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов ежегодно. КНР пообещала ввести зеркальные меры.