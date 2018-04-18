Меню
Экономика
Пекин подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США
Новости Сирии
«Катюшу» включили: депутат Госдумы рассказал об отношении сирийцев к России
Следующая новость
Загрузка...

    Пекин подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США

    120

    Пекин подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США

    Пекин, 18 апреля. КНР подготовила экстренный план реагирования на различных уровнях, китайские власти обладают политическими механизмами для реагирования на торговый конфликт с США. Об этом в среду сообщил официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн.

    «Что касается того, какое влияние торговый конфликт с Соединенными Штатами может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые ситуации, инициаторами которых выступят США», — заявил в ходе брифинга китайский политик.

    Он подчеркнул, что торговый конфликт будет иметь ограниченное влияние на экономику страны, к тому же это влияние можно контролировать.

    «У нас есть уверенность, инструменты и способность для поддержки стабильного функционирования китайской экономики», — резюмировал чиновник.

    Напомним, ранее американские президент Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов ежегодно. КНР пообещала ввести зеркальные меры.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    Лондон дал ООН 24 часа на разъяснение ситуации с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии

    1:40   18 Апреля 2018
    3881
    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    Запад не сможет заставить Асада сесть за стол переговоров «под бомбами» – Небензя

    0:59   18 Апреля 2018
    644
    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    Ударом по Сирии США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта — Небензя

    0:46   18 Апреля 2018
    875
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    570