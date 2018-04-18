Источник ФАН рассказал подробности о нападении на школу в Башкирии

Стерлитамак, 18 апреля. Напавший на учительницу и одноклассниц в школе города Стерлитамак ученик занимался в коррекционном классе и считался страдающим от задержек в психическом развитии, сообщил Федеральному агентству новостей источник в МВД. Тем не менее, несмотря на проблемы с развитием, он не состоял на учете и никто не ожидал от него агрессивных действий.

В ходе нападения молодой человек набросился на свою 17-летнюю одноклассницу и нанес ей ножевые ранения. 29-летняя учительница информатики, которая вела занятия в этот момент, заступилась за девочку и также получила ранение ножом. Еще одна находившаяся в классе девочка получила травмы, выпрыгнув из окна кабинета — испугавшись, она пыталась спастись от нападавшего.

После этого ворвавшийся в класс парень облил первую раненую девочку и учительницу горючей жидкостью и попытался их поджечь, однако безуспешно — большая часть жидкости пролилась мимо и огонь был потушен практически мгновенно. Нападавший затем ударил себя ножом, но не смог нанести серьезную травму.