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Источник ФАН рассказал подробности о нападении на школу в Башкирии
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    Источник ФАН рассказал подробности о нападении на школу в Башкирии

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    Источник ФАН рассказал подробности о нападении на школу в Башкирии

    Стерлитамак, 18 апреля. Напавший на учительницу и одноклассниц в школе города Стерлитамак ученик занимался в коррекционном классе и считался страдающим от задержек в психическом развитии, сообщил Федеральному агентству новостей источник в МВД. Тем не менее, несмотря на проблемы с развитием, он не состоял на учете и никто не ожидал от него агрессивных действий.

    В ходе нападения молодой человек набросился на свою 17-летнюю одноклассницу и нанес ей ножевые ранения. 29-летняя учительница информатики, которая вела занятия в этот момент, заступилась за девочку и также получила ранение ножом. Еще одна находившаяся в классе девочка получила травмы, выпрыгнув из окна кабинета — испугавшись, она пыталась спастись от нападавшего.

    После этого ворвавшийся в класс парень облил первую раненую девочку и учительницу горючей жидкостью и попытался их поджечь, однако безуспешно — большая часть жидкости пролилась мимо и огонь был потушен практически мгновенно. Нападавший затем ударил себя ножом, но не смог нанести серьезную травму.

    Автор: Валентин Меликов
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