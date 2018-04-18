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Стали известны подробности о напавшем на школу в Башкирии ученике
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    Стали известны подробности о напавшем на школу в Башкирии ученике

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    Стали известны подробности о напавшем на школу в Башкирии ученике

    Стерлитамак, 18 апреля. Ударивший ножом 29-летнюю учительницу информатики 17-летний ученик одной из школ города Стерлитамак учился в коррекционном классе для детей с задержкой психического развития, однако не состоял на учете и не считался своими учителями и психологом опасным для окружающих. Между тем, как сообщили источники Федерального агентства новостей, сверстники мальчика жаловались, что он угрожал им устроить расправу в школе.

    Как сообщил источник в МВД, молодой человек еще на прошлой неделе угрожал одноклассникам по коррекционному классу «устроить им Колумбайн» — то есть он готовился к совершению нападения. Из содержимого его страницы в социальной сети «ВКонтакте» очевидно, что молодой человек был крайне агрессивно настроен по отношению к окружающим и всему миру и живо интересовался бойней в американской школе Колумбайн, где от рук двух учеников погибли 15 человек.

    Однако классный руководитель и школьный психолог, проводившие с ним беседу накануне, заявили, по словам источника ФАН, заявили, что парень был «адекватным» и считали, что ситуация в пределах нормы — нападение стало для них неожиданностью.

    Как отмечают в МВД, семья нападавшего полная, отец вахтовик-нефтяник, мать — домработница, есть старший взрослый брат.

    Автор: Валентин Меликов
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