Медики рассказали, что орехи могут избавить от болезней сердца

Москва, 18 апреля. Регулярное употребление орехов может заметно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявили шведские медики.

Как пишет EurekAlert, ученые пришли к такому выводу после исследования 60 тысяч жителей Швеции в возрасте 45–83 лет. Добровольцы рассказали специалистам о своих пищевых предпочтениях и образе жизни. Медики при этом наблюдали за здоровьем пациентов в течение 17 лет. Отмечается, что за этот период у добровольцев выявили 4983 сердечных приступа. Из них 917 оказались с летальным исходом, 3160 случаев относились к сердечной недостаточности, а также 7550 – к фибрилляции предсердий (один из видов аритмии).

При этом ученые заметили разницу в состоянии здоровья у людей, которые любили орехи, и которые употребляли их в пищу редко. Выяснилось, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20%. При этом, если есть орехи 1–3 раза в месяц, можно значительно снизить риск фибрилляции предсердий (на 12–18%). Ученые объяснили это тем, что в орехах есть жиры, минералы, антиоксиданты, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему.