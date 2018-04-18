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Общество
Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз
Общество
Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз
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    Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

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    Россияне смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

    Москва, 18 апреля. Россияне и туристы из еще 58 государств с 1 мая смогут посещать китайский остров Хайнань без оформления виз.

    Соответствующее решение было принято китайскими властями в целях поддержки и углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.

    «Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика», — говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая.

    Кроме россиян, без визы посетить Хайнань смогут граждане Великобритании, Франции, Украины, Греции, Италии и ряда других стран.

    Ранее URA.RU сообщало об изменениях в оформлении виз в зарубежные государства в преддверии туристического сезона. Как писало издание, россиянам стало легче отправиться в Португалию, а срок выдачи виз в Италию и Испанию, напротив, увеличился.

    Автор: Василий Котов
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